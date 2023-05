Mara Wilson (Matilda) revient sur son passé d'enfant star : "si vous n'êtes plus mignonne, vous ne valez rien"

Dur dur d’être une enfant star ! Avec le recul, Mara Wilson jette un regard amer sur ce qu’elle a dû endurer en tant que petit prodige d’Hollywood dans les années nonante. Révélée dans Madame Doubtfire en 1993 aux côtés de Robin Williams et Miracle sur la 34e rue en 1994, elle décroche le rôle principal de l’adaptation ciné du Matilda de Roald Dahl, sortie en 1996 alors qu’elle n’a que 9 ans. Si à l’écran elle apparait rieuse et malicieuse, l’envers du décor, fait de sexualisation et dysmorphophobie, est nettement moins réjouissant. Histoire hélas banale d’une enfant projetée trop tôt dans un monde d’adultes, qu’elle décrit au Guardian dans le cadre de la parution de ses mémoires Good girls don’t.

"Je ne pense pas que vous puissiez être une enfant star sans qu’il y ait une sorte de dommage durable", tel est le constat de Mara Wilson âgée aujourd’hui de 35 ans mais dont la carrière cinématographique a démarré il y a près de 30 ans. Dans son cas les dommages ont été causés par la pression médiatique et l’obsession des fans, plus que par les tournages eux-mêmes.

Elle se souvient de la pénible tournée des médias, enfant, surtout face à des journalistes qui lui demandent si elle sait ce que veut dire "rouler un patin" ou quel acteur elle trouve "le plus sexy".

Ces situations inconfortables ne sont pourtant rien par rapport à ce que certains fans lui ont fait subir : "Des gens m’ont envoyé des lettres inappropriées et ont publié des choses sur moi en ligne. A 12 ans j’ai commis l’erreur de taper mon nom dans Google et j’ai vu des choses qui resteront gravées à jamais". Parmi celles-ci, son visage d’enfant dans des photomontages pornographiques.

Mara Wilson garde en revanche des souvenirs plutôt doux de ses premiers tournages : "Je me suis toujours sentie en sécurité sur les plateaux de tournage. Il y avait bien sûr des choses douteuses parfois – des adultes qui racontaient des blagues cochonnes ou qui harcelaient sexuellement des personnes devant moi. Ou des personnes me demandant si c’était OK si je faisais des heures supplémentaires, au lieu de le demander à mes parents, mais je ne me sentais jamais en danger. Je pense que c’est parce que j’ai collaboré avec des réalisateurs formidables qui avaient l’habitude de travailler avec des enfants."

C’est à l’adolescence que ses liens avec le cinéma ont commencé à se compliquer et, par la même occasion, son rapport au corps. A ses 12 ans, un réalisateur a demandé à l’actrice de cacher sa poitrine naissante en portant une brassière. Un épisode qui l’a marqué durablement, la persuadant que son image ne correspondait plus à ce qu’on attendait d’elle : "J’avais cette idée hollywoodienne que si vous n’êtes plus mignonne ou belle, alors vous ne valez rien." Elle poursuit : "Pendant longtemps, j’ai eu ce genre de troubles dysmorphiques à propos de mon apparence et j’étais trop obsédée par ça."

Le manque de confiance en elle lié au sentiment de "rejet" de l’industrie et du public a affecté profondément la comédienne au point de peser sur sa carrière : "Vous pensez : "Je suis moche, je suis grosse" – et il y avait des sites web, des journaux et des critiques de films qui disaient réellement cela à mon sujet. C’est arrivé au point où je suis devenue beaucoup plus réservée, plus anxieuse, déprimée et cynique, et quand tu es comme ça, c’est très difficile de décrocher un rôle […] Cela m’a coûté cher."

Aujourd’hui l’actrice écrit et pose sa voix dans des podcasts mais elle a également exercé divers petits boulots craignant d’ailleurs les railleries en apparaissant dans des articles du genre "Que sont-ils devenus ?". Forte de son expérience de célébrité précoce elle n’hésite pas à sortir les griffes pour protéger la nouvelle génération d’enfants stars dont Millie Bobby Brown lors de ses débuts dans Stranger Things.