Mara Taquin, jeune espoir autodidacte et doublement nommée aux Magritte 2023

Dans Matin Première, Marie Vancutsem reçoit la comédienne Mara Taquin, doublement nommée aux Magritte du cinéma 2023 dans les catégories "meilleur second rôle féminin" dans Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre et "meilleur espoir féminin" dans La ruche de Christophe Hermans.

Dans Rien à foutre, Cassandre, interprétée par Adèle Exarchopoulos, devient hôtesse de l’air suite au décès de sa mère. La belge Mara Taquin y incarne la petite sœur de la protagoniste. Pour le film La ruche, l’actrice revêt le rôle de Claire qui, avec ses deux sœurs, doivent vivre avec leur mère bipolaire et ses sautes d’humeur.