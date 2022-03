Maquillage, vernis à ongles, tout cela n’avait pas de secret pour Freddie Mercury mais James Brown n’était pas mal non plus en mode "paillettes". On vous en parle en cette période de carnaval

Début des années 2000, Vive la fête, un groupe belge de pop électronique originaire de Gand chantait "maquillage, c’est camouflage et je n’aime pas". C’est vrai que mettre des couches et des couches de trucs sur sa peau, de paillettes sur ses fringues, et de déguisements démesurés, ça en devient encombrant pour le regard du spectateur, on ne sait plus qui est vraiment là, ni où donner des yeux. Je comprends le principe d’un habit de lumière mais est-ce que ce serait pas plus simple de ramener à quelque chose de plus sobre ? Si on observe bien l’histoire du rock, nombreux sont ceux qui ont déchanté de leurs extravagances après quelques années pour se rabattre sur la simplicité…