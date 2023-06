Maquillage : le deepfake en passe de rendre l'essayage virtuel plus vrai que nature.

Loin d'avoir déserté les magasins, hommes et femmes aiment tester toutes les nouvelles fonctionnalités et nouveaux usages proposés sur les sites de e-commerce, des diagnostics de peau à réaliser en quelques minutes chrono à l'impression en 3D de vitamines ou compléments alimentaires personnalisés en passant par le plus connu et prisé, l'essayage virtuel.

Déployé par de nombreuses marques de cosmétiques, ce dernier permet, grâce à la réalité virtuelle, de tester en ligne toutes sortes de produits de maquillage. Une technologie qui séduit le plus grand nombre, bien que certains déplorent (déjà) un certain manque de précision potentiellement lié à un mauvais éclairage ou une caméra de qualité moyenne.

Un constat qui a incité trois étudiantes de l'ESSEC à Cergy (Val-d'Oise) à repousser les limites de la technologie pour permettre au plus grand nombre de profiter d'une expérience de shopping en ligne alliant personnalisation, inclusivité et réalisme. Le tout en se basant sur l'intelligence artificielle à travers une association entre la réalité augmentée et le… deepfake.