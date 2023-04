Maquillage : la Gen Z renoue pour la première fois avec ses habitudes d'avant-pandémie

Ce regain d'intérêt pour le maquillage s'est également vu sur les réseaux sociaux, où les membres de la Gen Z ne cessent de partager des conseils et astuces en tout genre. Les plus jeunes générations tendent vers une beauté naturelle et des formulations plus saines et durables mais on observe malgré tout un besoin de singularité, d'extravagance, de fun.

Le sondage nous apprend par ailleurs que près de la moitié des adolescentes (45%) affirment se maquiller tous les jours, soit plus du double par rapport à l'année 2021, marquée par un ultime confinement… puis par un retour à une vie 'normale'. A chaque cycle ses habitudes beauté, mais il semblerait qu'en ce printemps 2023, les ados aient bel et bien décidé d'oublier cette longue période morose et de retrouver - pour de bon cette fois - un quotidien vraiment normal.