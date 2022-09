Maquillage : ces astuces simples d’une make-up artist qui vous vous changer la vie

Comment choisir son anticerne ?

Il y a plusieurs options : si l’on veut l’utiliser seul, sans fond de teint, on peut prendre un ton de la même couleur que notre carnation pour ne pas voir de démarcation. Si l’on veut par contre l’utiliser après un fond de teint, il faut le choisir un ton en dessous de sa carnation pour créer un effet contouring lumineux.

Pour choisir la bonne couleur de fond de teint et d’anticernes, vous devez tester le fond de teint sur le menton, et l’anticerne sur le haut des pommettes !

Comment appliquer un anticerne

On l’applique après le maquillage des yeux (et après le fond de teint si on décide d’en mettre), on applique d’abord son soin contour des yeux, cette zone sera alors bien hydratée et ne risque pas d’absorber une partie de l’anticerne en vous laissant avec un effet ridule.

Ensuite, si l’anticernes est très couvrant on l’applique avec mini blender sinon avec pinceau pour un meilleur rendu, plus naturel. Le pinceau doit être petit et rond. On effectue des mouvements circulaires pour un effet naturel, on suit le cerne de l’intérieur vers l’extérieur et n’oublie pas le coin interne de l’œil.