Maoupa Mazzocchetti : "Je n’aurais pas fait cette musique si je n’étais pas venu en Belgique"

Hello Maoupa ! Comment ça va ? Tu es en pleine préparation du live que tu joueras le 19 à l’AB ?

Maoupa Mazzocchetti : Oui, je suis à Paris pour le moment et quand je voyage je prends à chaque fois du matériel avec moi pour pouvoir jouer. C’est un live qu’on a pas mal joué depuis un an et demi, mais une seule fois en Belgique. J’ai pu le proposer dans de beaux festivals ou de belles salles, souvent très branché·es musique live visuelle. On y joue avec Laurent (Hospice 1er) quelques morceaux du premier volume d’Uxy Dosing et d’autres du second, sorti en 2022.

Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu sais te présenter en quelques mots et raconter les quelques projets que tu as mené ?

M.M. : À la base, je jouais de la guitare dans des groupes en France. Après, il y a 10 ou 11 ans, je suis monté à Bruxelles et j’ai commencé un projet solo de musique électronique. J’ai sorti un premier EP sur Unknown Precept, un label berlinois. J’ai eu de très bons retours et j’ai très rapidement tourné en Europe et aux USA. J’ai enchaîné par un deuxième EP et un LP sur Mannequin Records. J’ai aussi un duo avec un ami de Chicago, Beau Wanzer, sur le label Dark Entries, ça s’appelle De-Bons-En-Pierre et on a sorti trois EPs. J’évolue aussi en tant que DJ, mais je suis beaucoup plus affilié à de la musique live. J’aime bien explorer, j’aime les trucs qui mixent les influences diverses. J’ai toujours voulu mélanger et ne jamais utiliser des recettes pré mâchées, ça ne m’intéresse pas.