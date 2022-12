Manuel Benson plante un doublé et consolide la première place de Burnley

Burnley s’est imposé face à Middelsbrough dans le cadre de la 23e journée de Championship. Menés au score, les Clarets ont fait la différence dans la dernière demi-heure à Turf Moor. Vincent Kompany a pu compter sur le sens du but de Manuel Benson, auteur d’un doublé, pour faire inverser le cours de la rencontre. Le club du Lancashire conforte son statut de leader.



Burnley a dominé la première mi-temps (69% de possession et 5 frappes) et n’a pratiquement rien concédé à son adversaire (1 tir). Pourtant Duncan Watmore, monté à la pause, a ouvert le score quatre minutes plus tard pour Boro. Sans paniquer, les Clarets sont restés fidèles à leur plan de jeu. Et cela a fini par payer. Benson a fait sauter le verrou à la 60e et tout s’est enchaîné. L’ancien joueur de l’Antwerp a doublé la mise (67e) et Jonathan Howson a inscrit un autobut (72e). En moins d’un quart d’heure, la victoire a changé de camp. Connor Roberts a provoqué un penalty et été exclu. Chuba Akpom n'a pas converti cette occasion.



Performants depuis l’entame du championnat, les joueurs de Kompany n’ont pas raté leur reprise post "break Coupe du monde" avec deux succès. A la mi-saison, Burnley totalise 47 unités après cette 13e victoire. Sheffield, son plus proche poursuivant, pointe à six longueurs, mais compte un match de moins.