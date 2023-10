Manu Leroy, CEO ad interim de l'Union Belge : "La police va escorter les supporters suédois vers l'hôtel et les joueurs vers l'aéroport"

Le match qualificatif pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été interrompu ce lundi soir suite à la fusillade dans le centre de Bruxelles.

"On a vu des messages à gauche et à droite concernant un fait grave environ dix minutes avant le début du match. On s’est concerté avec la police pour savoir si on devait faire débuter ce match ou non. On a estimé qu'il n'y avait pas encore suffisamment de confirmation. L’enceinte était le lieu le plus sûr pour nos supporters et les fans suédois donc on a décidé de lancer le match. A la pause, les Suédois ont expliqué qu’ils ne voulait pas reprendre. Les Diables ont compris la situation", a précisé Manu Leroy.

"Le reste du déroulement a été mis dans les mains de la police, en concertation avec le centre de crise national. La police a fait un travail remarquable. On était tout le temps au courant de ce qui se passait. On a décidé de vider le stade tribune par tribune, pour éviter que trop de personnes se retrouvent dehors en même temps, en finissant avec la tribune des Suédois. On va escorter les fans suédois jusqu'à leur hôtel. La police va créer un couloir de sécurité pour que les supporters suédois puissent rentrer au pays en toute sécurité. Les joueurs suédois vont eux être escortés vers l'aéroport", a poursuivi le CEO ad-interim de l'Union Belge de football.