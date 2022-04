Manu Ferrera et la tactique de Simeone : "Il faut vraiment être supporter de l’Atlético pour accepter ça"

L’Atlético de Madrid affronte Manchester City en quart de finale retour de Ligue des champions. Les Madrilènes s’étaient inclinés 1-0 au match aller et doivent combler leur retard. Une tâche qui s’avère compliquée avec la philosophie de Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros. Manu Ferrera, entraîneur et adjoint passé au Standard et à La Gantoise notamment, est un grand fan de l’Atlético et nous fait part de son avis sur la tactique affichée par son équipe fétiche.

Est-ce qu’il existe, comme à Barcelone, un ADN-type à l’Atlético ?

"L’Atlético n’a pas spécialement d’ADN, c’est surtout le style d’El Cholo Simeone. C’est très spécial : ça se base sur une défense à outrance avec très peu de possession, peu importe l’adversaire. Au début, ce style ne nous dérangeait pas, mais maintenant ça commence à bien faire. Pendant les premières années d’El Cholo, c’était une équipe très agressive, très bien organisée et qui donnait très peu d’occasions. Aujourd’hui, ils jouent de la même manière mais en offrant beaucoup d’occasions à l’adversaire, surtout cette saison-ci, et ils prennent beaucoup de buts. Ce n’est plus la solidité d’antan. Jouer de cette façon contre City, on peut comprendre, mais pas contre Alavès qui est dernier au classement. Je comprends que le spectateur neutre ne veut plus regarder de match de l’Atlético Madrid."

Serez-vous quand même content si l’Atlético se qualifie en jouant de la sorte ?

"Évidemment qu’on sera content ! Mais on ne peut pas être content du football proposé quand on est amateur de football. Ça devient presque une caricature de ce qu’on était avant. Jouer en 5-5-0 comme on l’a fait, il faut vraiment être supporter de l’Atlético pour accepter ça, on nous appelle los sufridores (ndlr : les souffrants)."

Quel est le rôle des attaquants dans cette tactique ?

"Ce sont les premiers pare-chocs de la construction adverse. Ils courent beaucoup, mettent la pression et espèrent récupérer le ballon le plus haut possible pour être dangereux. Mais contre City on ne récupère pas le ballon, on ne l’a que quand ils le perdent dans notre camp et il nous reste 70 mètres à faire."