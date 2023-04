Mantrailing : ces chiens vont vous suivre à la trace

À la recherche de personnes disparues

Il y a donc ceux, comme Martine et Libéro, qui sont là plutôt pour le plaisir et ceux qui prennent cela très au sérieux. Pas plus tard que le mois dernier, Rios, c’est le chien de la prof, a d’ailleurs pu participer à de vraies recherches. "Nous avons été contactés par la famille du disparu", explique Marjolaine Verscheure. "On a pris l’intérieur d’une chaussure de sécurité et un habit, comme référence. La personne était partie de chez elle à pieds. Tour à tour, Rios et le chien d’un collègue ont alors pu suivre la trace, qui les a menés vers la gare. Grâce à cette information précieuse, la famille a pu reconstituer le parcours de la personne disparue et retrouver sa trace."