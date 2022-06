Manquer son pot de départ en raison du Covid : pas évident pour tout le monde

Le passage à la retraite n'a pas été facile en période de Covid. Nombreux sont les travailleurs fraichement pensionnés qui ont mal vécu leur fin de carrière ces deux dernières années.

Confinés ou en télétravail, ils n'ont pas pu dire "au revoir" comme ils l'auraient aimé à tous leurs collègues. Et aussi notamment parce que les pots de départ étaient interdits. Ce rite peut paraitre léger, mais il a toute son importance dans cette période de transition.

Il y a des tas de collaborateurs à qui je n'ai pas pu dire au revoir

Bernadette a travaillé pendant 33 ans dans la même entreprise. Si elle avait bien préparé sa retraite pour continuer à être active, elle n'avait pas anticiper ce départ à la pension en période de Covid, presque incognito: "Vraiment, j'ai eu l'impression que c'était un rideau qui se fermait sur l'endroit et sur les gens. Et ça, c'est dur, parce que vous passez quand même beaucoup de temps à votre travail, et beaucoup de temps avec les gens avec qui vous travaillez, donc oui, les gens proches, on les garde, mais il y a des tas de collaborateurs avec qui j'ai travaillé, que j'aimais beaucoup, et à qui je n'ai pas pu dire au revoir. Le Covid est vraiment tombé au mauvais moment, pile le jour de ma pension, et je suis partie à la limite sur la pointe des pieds, c'est-à-dire que je ne suis pas revenue le lendemain."

Sans ce passage symbolique à un autre statut, la personne va avoir des difficultés à trouver sa place

Isabelle Hansez est professeur de psychologie du travail à l'ULiège: "Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de rite ou de passage symbolique à un autre statut, ça ne peut que renforcer cette fragilisation de la personne qui va avoir des difficultés à trouver sa place, ses repères nouveaux, parce qu'il n'y a pas eu cette transition, et surtout, une reconnaissance d'une étape accomplie dans sa vie" explique-t-elle.

Les rites de passages marquent l'attachement d'une personne à un groupe et permettent aussi d'ordonner la vie en étapes précises.