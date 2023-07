Manque de points d'eau au festival Les Ardentes: les organisateurs rassurent

Des toilettes qui débordent, des points d’eau qui ne fonctionnent pas et une centaine de jeunes qui souffrent de gastro et de dysenterie… Sur les réseaux sociaux notamment, des festivaliers présents aux Ardentes se plaignent d’une organisation déplorable dans le camping et sur l’ensemble du site.

La porte-parole du Poste de commandement présent sur place (avec des policiers mais également des médecins et le service 112) Jadranka Lozina, communique des chiffres qui ne semblent pourtant nullement alarmants : "16 cas de maux de ventre et troubles intestinaux au camping nous ont été rapportés pour le mercredi et le jeudi ainsi que 2 cas aux postes médicaux sur site. Aucun cas encore à signaler pour ce vendredi. Rien d’inquiétant vu le nombre de campeurs". Pour rappel, le camping des Ardentes accueille désormais 25.000 campeurs.

Du côté des organisateurs, on confirme bien que le premier jour du festival, le jeudi, il y a eu un souci technique au niveau des points d’eau gratuite présents sur le site "Effectivement, les points d’eau du site étaient hier défectueux. Pour pallier ce problème, le prix de l’eau dans les bars est passé à 1 euro, ce qui est notre prix coûtant. Mais ce vendredi, tout est rentré dans l’ordre. Les trois points d’eau du site et sur le camping fonctionnent et vu la chaleur, nous avons décidé de laisser l’eau à 1 euro dans les bars" explique Jean-Yves Reumont, attaché de presse des Ardentes.

Les organisateurs disent ne pas avoir eu d’échos alarmants liés à l’organisation du camping. " Si tel était le cas, nous réagirons au plus vite" assure Jean-Yves Reumont.