Manque de personnel, grèves, Covid-19 : Lufthansa annule plus de 3.000 vols cet été

Désormais, "des grèves parmi les contrôleurs aériens, la météo et surtout une hausse des infections au Covid-19 pèsent davantage", explique Lufthansa, qui fait état d'une multiplication des arrêts maladie "ces derniers jours".

En conséquence, le groupe supprime 2.200 vols sur 80.000 au départ et à destination des "hubs" de Francfort et Munich, principalement des liaisons domestiques et intra-européennes.

Les suppressions ne concernent plus seulement les week-ends mais également des jours de la semaine.

La mesure jugée "inévitable" doit assurer "plus de stabilité du plan de vol durant tout l'été" en évitant à priori "la surcharge des processus au sol lors d'heures de pointe", explique le groupe.