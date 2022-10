Manque de nourriture, de vêtements, de médicaments… Amnesty dénonce les conditions de détention dans les nouvelles prisons égyptiennes

L’une des dernières prisons inaugurées en Egypte, dans la foulée d’une nouvelle "stratégie nationale pour les droits humains", ne fait que perpétuer "des conditions cruelles et inhumaines" de détention, accuse jeudi Amnesty International.

La prison de Badr, à 70 km à l’est du Caire, où des prisonniers ont été transférés à partir de mi-2022, a déjà enregistré au moins un décès, assure l’ONG, celui d’El-Sayed al-Sayfi, un détenu de 61 ans mort le 5 octobre.

"Les détenus subissent les mêmes violations des droits humains que dans les prisons plus anciennes", accuse la patronne d’Amnesty, Agnès Callamard. Selon des témoignages de proches et d’avocats de détenus, ces derniers manquent de nourriture, de vêtements, de livres, de médicaments et sont souvent privés de visites familiales.