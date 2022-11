Manque de communication et défaite tardive, l’Olympique de Marseille dit adieu à l’Europe

En interview d’après-match au micro de RMC Sport, Igor Tudor est revenu sur cette fin de match chaotique, reconnaissant un problème de communication. L’entraîneur croate ne voulait pas perturber ses joueurs avec le résultat de l’autre match du groupe, mais a tenté de leur demander d’être prudents dans leurs offensives. "On n’a pas parlé des résultats. On veut qu’ils restent dans le match, qu’ils ne pensent pas à autre chose. À la fin, j’ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l’avant, de ne pas se déséquilibrer. Mais il y avait beaucoup de bruit, ça n’a pas permis de bien l’expliquer aux garçons. Ils voulaient marquer."

Dire que je ne suis pas dégouté que l'info ne soit pas remontée jusqu'à nous, ce serait mentir.

Le milieu offensif Amine Harit abondait dans le même sens. "C'est un manque de communication flagrant. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, mais... Vous dire que je ne suis pas dégouté que l'info ne soit pas remontée jusqu'à nous, ce serait mentir."

Plus rageant encore pour les Marseillais, leur défenseur Sead Kolasinac était passé tout proche de faire la différence dans l’autre sens (88e) quelques instants avant le coup de massue. De cette rencontre, Tudor tire également des enseignements positifs. "S’il (Kolasinac, ndlr) la met, on est en Ligue des Champions. On a fait un bon match contre un adversaire très fort. Ca n’a pas suffi. En ce moment ça ne tourne pas en notre faveur et le foot ne nous donne même pas un peu de ce que nous méritons. Ca m’énerve, ça me rend triste."

Finaliste de l’Europa Lague en 2018, l’Olympique de Marseille voit donc son parcours européen 2022-2023 s’arrêter brutalement. De son côté, Tottenham empoche la première place du groupe et sera l’un des adversaires potentiels du Club de Bruges en huitièmes de finale.