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Нестача волонтерів | Manque de bénévoles

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Засновниця Promote Ukraine Марта Барандій: За 8 місяців війни відбулося “вигорання” волонтерів, але війна не закінчена. З цим поділилася з нами Марта в студії RTBF-Ukraine, керівниця організації Promote Ukraine, організація яка було створена 2014 році та стала на захист тих хто захищає наші кордони.

“На наступні декілька місяців ми плануємо дуже багато заходів, це особливо пов'язано зі святами, які ми очікуємо. Але організувати заходи стає дедалі важче, ніж на початку. В перші дні війни люди максимально хотіли допомогти, вони витрачали весь свій вільний час на допомогу українцям, вони як і всі сподівались, що це скоро закінчиться і ми всі скоро повернемось до звичайного життя, саме тому волонтери поставили своє життя на “паузу”, щоб допомогти іншим. Але війна затягнулась і волонтерам стало важко тож з часом кількість охочих допомогти зменшилась і зараз вайважче в нашій роботі є пошук волонтерів.” - поділилась з нами Марта.

Наразі Promote Ukraine як і іншим благодійним організаціям не вистачає волонтерів. Всі охочі можуть звернутися до організації та допомогти їм в їхній роботі. 

Також нижче ви знайдете розклад заходів, організованих Promote Ukraine:

  • 25.11-30.12 з 12:00 до 22:00 "Шале на Різдвяному ярмарку" біля театру La Monnaie
  • 27.11 о 13:00 "Ланцюг Єдності Україна-НАТО",  NATO Headquarters in Brussels
  • З 2.12 щоп'ятниці з 19:00 до 22:00 "Концерт українських виконавців" біля церкви Sainte-Catherine
  • У грудні "Виставка українських митців та дизайнерів".
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"L'épuisement des volontaires a eu lieu sur ces 8 mois de la guerre, mais la guerre n'est pas finie". C'est ce que nous partage Marta Barandyi, fondatrice de Promote Ukraine. L'organisation créée en 2014 et venue à la défense de ceux qui protègent les frontières ukrainiennes vient d'être récompensée par un European Citizen’s Award. 

"Pour les prochains mois, nous prévoyons beaucoup d'événements, c'est surtout lié aux vacances que nous attendons. Mais organiser des événements devient plus difficile qu'au début. Dans les premiers jours de la guerre, les gens voulaient aider autant que possible, ils passaient tout leur temps libre à aider les Ukrainiens, ils espéraient, comme tout le monde, que cela se terminerait bientôt et que nous reviendrions tous bientôt à une vie normale. C'est pourquoi les volontaires ont mis leur vie "sur pause" pour aider les autres. Mais la guerre a duré et c'est devenu difficile pour les volontaires, donc avec le temps, le nombre de personnes prêtes à aider a diminué et maintenant il est plus difficile dans notre travail de trouver des volontaires."

Actuellement, Promote Ukraine, comme d'autres organisations caritatives, manque de bénévoles. N'importe qui peut contacter l'organisation et l'aider dans son travail.

Vous trouverez également ci-dessous le calendrier des événements organisés par Promote Ukraine :

  • 25.11-30.12 de 12h00 à 22h00: "Chalet du marché de Noël" près du théâtre de la Monnaie
  • 27.11 à 13h00: "Chaîne d'unité Ukraine-OTAN", siège de l'OTAN à Bruxelles
  • A partir du 02.12 tous les vendredis de 19h00 à 22h00y: "Concert d'artistes ukrainiens" près de l'église de Sainte-Catherine
  • "Le salon des artistes et designers ukrainiens " en décembre. 

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