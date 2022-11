Нестача волонтерів | Manque de bénévoles

"L'épuisement des volontaires a eu lieu sur ces 8 mois de la guerre, mais la guerre n'est pas finie". C'est ce que nous partage Marta Barandyi, fondatrice de Promote Ukraine. L'organisation créée en 2014 et venue à la défense de ceux qui protègent les frontières ukrainiennes vient d'être récompensée par un European Citizen’s Award.

"Pour les prochains mois, nous prévoyons beaucoup d'événements, c'est surtout lié aux vacances que nous attendons. Mais organiser des événements devient plus difficile qu'au début. Dans les premiers jours de la guerre, les gens voulaient aider autant que possible, ils passaient tout leur temps libre à aider les Ukrainiens, ils espéraient, comme tout le monde, que cela se terminerait bientôt et que nous reviendrions tous bientôt à une vie normale. C'est pourquoi les volontaires ont mis leur vie "sur pause" pour aider les autres. Mais la guerre a duré et c'est devenu difficile pour les volontaires, donc avec le temps, le nombre de personnes prêtes à aider a diminué et maintenant il est plus difficile dans notre travail de trouver des volontaires."

Actuellement, Promote Ukraine, comme d'autres organisations caritatives, manque de bénévoles. N'importe qui peut contacter l'organisation et l'aider dans son travail.

Vous trouverez également ci-dessous le calendrier des événements organisés par Promote Ukraine :