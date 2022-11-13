Нестача волонтерів | Manque de bénévoles

Засновниця Promote Ukraine Марта Барандій: За 8 місяців війни відбулося “вигорання” волонтерів, але війна не закінчена. З цим поділилася з нами Марта в студії RTBF-Ukraine, керівниця організації Promote Ukraine, організація яка було створена 2014 році та стала на захист тих хто захищає наші кордони.

“На наступні декілька місяців ми плануємо дуже багато заходів, це особливо пов'язано зі святами, які ми очікуємо. Але організувати заходи стає дедалі важче, ніж на початку. В перші дні війни люди максимально хотіли допомогти, вони витрачали весь свій вільний час на допомогу українцям, вони як і всі сподівались, що це скоро закінчиться і ми всі скоро повернемось до звичайного життя, саме тому волонтери поставили своє життя на “паузу”, щоб допомогти іншим. Але війна затягнулась і волонтерам стало важко тож з часом кількість охочих допомогти зменшилась і зараз вайважче в нашій роботі є пошук волонтерів.” - поділилась з нами Марта.

Наразі Promote Ukraine як і іншим благодійним організаціям не вистачає волонтерів. Всі охочі можуть звернутися до організації та допомогти їм в їхній роботі.

Також нижче ви знайдете розклад заходів, організованих Promote Ukraine: