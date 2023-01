Manque d’effectifs, organisation du travail, management : le blues du personnel de la résidence du Lothier à Ottignies

Une assemblée du personnel avait lieu ce jeudi matin à la Résidence Le Lothier à Ottignies, où un préavis de grève a été déposé en début de semaine. Environ quarante travailleurs y ont assisté, soit presque la moitié des effectifs. Ils estiment ne pas être en mesure d’assurer un encadrement et des soins de qualité aux 147 pensionnaires de cette maison de repos du groupe Armonea.

Les griefs sont multiples. D’abord, il y a la charge de travail. A tous les étages, la résidence manque de bras, selon le personnel.

"On nous demande toujours plus, explique Nadia, aide-soignante. Donner à manger, c’est mon boulot. Mais maintenant, on nous rajoute les tâches de distribution, du débarrassage, ce qui abrège le temps qu’on pourrait passer avec les résidents. Moi je subis régulièrement une frustration, parce que je suis pressée, pressée de leur donner à manger et d’aller les laver. J’aimerais tellement leur donner plus, mais en fait je suis bloquée. Ce pour quoi j’avais choisi cette profession, on me le retire."

Et la situation est parfois pire durant les week-ends, où des intérimaires viennent renforcer les équipes.

"En plus de devoir encadrer avec un personnel restreint, je me retrouve à devoir briefer des intérimaires qui arrivent, ce qui réduit encore plus le temps pour les résidents. La charge physique et psychologique devient vraiment compliquée."