Manon, la filleule d’Olivier Vandecasteele, s'emprisonne à Tournai pour 24 heures

L’émotion était palpable dans Hainaut Matin sur VivaCité. Carine Bresse recevait une jeune femme déterminée.

" Dénoncer la lenteur des avancées concrètes pour Olivier ", tel est l’objectif de Manon Brabant, la filleule d’Olivier Vandecasteele.

A l’aube de la vingtaine, la jeune femme n’a de cesse de se battre aux côtés des siens et de clamer l’innocence de son parrain pour que le cauchemar de toute la famille prenne fin dans les plus brefs délais.

Soustraite de tout contact physique avec le frère de sa maman, la jeune femme de 19 ans, étudiante en médecine, a imaginé le recours à la substitution pour clamer sa douleur aux oreilles des autorités, afin de libérer au plus vite l’otage tournaisien, emprisonné injustement en Iran depuis le 24 février 2022.

Avec force et détermination, le samedi 22 avril à 18h, elle s’enfermera 24 h dans une cellule, réplique d’une " prison " dépourvue de tout confort, posée sur la Grand-Place de Tournai, près du beffroi, sur lequel est accrochée une photo géante d’Olivier.

Dans son cachot de fer, Manon tentera sans doute de canaliser la douleur et l’inquiétude qui ne cessent de grandir depuis le 25 février 2022, date à laquelle elle a appris l’arrestation de son parrain.

Dans cette geôle de 2 m sur 2 m, soutenue et encadrée par ses parents et ses proches, elle espère optimaliser la sensibilisation des hautes autorités qui œuvrent à la libération du Tournaisien et amplifier plus encore la mobilisation populaire en Belgique, et au-delà des frontières.

Amis, proches, voisins, commerçants tournaisiens et anonymes de partout et d’ailleurs confirment déjà leur présence quelques heures, quelques instants autour du cube de fer pour témoigner de leur soutien à l’action singulière, et surtout la rédaction sur place ou le dépôt dans l’urne à cet effet d’un courrier adressé à nos responsables politiques belges qui ont la charge du cas d’Olivier.

Ecrire au gouvernement

Manon souhaite récolter un maximum de courriers, que tout qui, concerné par le calvaire de son parrain, aura à cœur de rédiger pour les hautes autorités qui ont l’avenir, la santé et la vie d’Olivier en main. Papiers, stylos et ordinateurs seront à la disposition des intéressés.

Son épreuve prendra fin le dimanche 23 avril à 18h lorsqu’elle sortira de son enfermement, avide d’espoir que la torture de son parrain prendra bientôt fin, son souhait le plus cher étant de retrouver l’anonymat d’une paisible vie de famille.

Elle déposera l’ensemble des courriers au Ministère des Affaires Etrangères.

Pour celles et ceux qui ne peuvent se rendre à Tournai pendant ces 24 heures d’emprisonnement, les lettres peuvent être envoyées à : lettreaugouvernementbelge@gmail.com