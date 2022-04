Manon Berhin : l’ASBL DEC!DE, un programme d’éducation à l’environnement

L’objectif de l’ASBL DEC!DE est d’utiliser différents outils pour expliquer et sensibiliser un public le plus large possible aux enjeux environnementaux. "Notre leitmotiv, c’est comprendre pour mieux agir. Si on ne comprend pas les enjeux d’une problématique, on ne peut pas agir positivement. C’est notre rôle, faire comprendre le global pour agir au niveau local." Pour cela, ils ont imaginé quatre outils principaux : les animations, le nudge, une application mobile et enfin une bande dessinée.

1. Les animations de sensibilisation et de solutions

Les animations se veulent ludiques et s’adressent d’une part aux écoles et d’autre part aux entreprises. Différents thèmes sont proposés : la fresque du climat (qui vulgarise le rapport du GIEC), les déchets, le numérique, la mode ou encore l’alimentation. Chaque animation est différente et se déroule en deux temps. "Un premier temps de prise de connaissance des réalités liées à la thématique abordée et un second temps destiné à imaginer des solutions durables et éthiques adaptées au quotidien des participants."