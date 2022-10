Manon a changé de carrière : "Je ne pouvais pas rester dans le déni"

Après cinq années de travail dans une maison d’édition, Manon a un déclic : elle ressent l’urgence de changer de travail.

"J’ai vu le film Before the flood (ndlr: réalisé par Leonardo Di Caprio en 2015) et ça m’a terrifiée." À l’époque, la “crise climatique” n’est pas encore présente dans tous les médias et Manon prend conscience de l’ignorance du grand public sur le sujet. "Moi-même, je consommais comme tout le monde : je prenais l’avion pour aller en vacances, je faisais mes courses dans les grandes surfaces. Je n’avais jamais pris conscience que mon mode de consommation avait un impact."

À 28 ans, Manon quitte son job et obtient son diplôme d’éco-conseillère à Namur. De fil en aiguille, elle affine son projet. "Je me suis demandé quel impact je pouvais avoir et j’ai choisi la sensibilisation et l’éducation des adolescents : des futurs adultes qui ont déjà un pouvoir d’achat." Elle rencontre Marion, celle qui deviendra son associée.

"On a lancé l’asbl Decide-et-vous en 2021. On fait de la sensibilisation dans les écoles, les entreprises mais aussi un travail dans les communes avec des outils “nudge” pour inciter les gens à changer leurs comportements."