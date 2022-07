Manny Charlton de Nazareth est décédé

Manny Charlton est à l’origine des riffs de guitare du groupe les plus célèbres des années 70. Il a joué, produit et écrit la plupart de leurs hits, comme "Broken Down Angel", "Bad Bad Boy", "Hair Of The Dog" et de très nombreux autres, sans oublier la balade "Love Hurts", qui s’installera dans le Top 10 du monde entier en 1975 et y restera 60 semaines en Norvège.

Après son départ de Nazareth en 1990, Manny Charlton participera à d’autres albums, comme Hellacious en 2014,avec un line up classic rock parfait (Tim Bogert (Vanilla Fuge, Cactus),le batteur Walfredo Reyes Jr. (Santane, Traffic, Steve Winwood, Lindsey Buckingham),Vivian Campbell (Def Leppard),Robert Sarzo, Steven Adler (Guns N’ Roses) et le talentueux chanteur new-yorkais, Robyn DeLarenzo.

En 1986, Manny Charlton avait été sollicité pour la production du premier album de Guns N’ Roses, Appetite For Destruction. Manny Charlton avait chapeauté les démos Sound City qui apparaissent depuis 2018 dans le box Appetite For Destruction.

Sur les réseaux sociaux de Nazareth, on peut lire ceci :