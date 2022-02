Mannequins stars, la fin d’un règne ?

Mais ce n’est pas tout. Dans un souci d’inclusion, une notion chère à la jeune génération, les marques font également davantage appel à des ambassadeurs qui sont à la fois engagés, authentiques et représentatifs d’une forme de diversité, quelle qu’elle soit.

Autrefois rares sur les podiums et dans les campagnes publicitaires, les mannequins rondes ou noires sont par exemple aujourd’hui plus sollicitées, tout comme les influenceuses qui cumulent des millions de followers et ont souvent plus l’étiquette de girls boss que de modèles avisées.

Autant de facteurs qui font que les représentations de la mode sont désormais, et c’est une bonne chose, bien plus inclusives et bien moins dominées par une poignée d’icônes.

Reste à savoir si les mannequins, qui ont longtemps régné sur les podiums, ont encore malgré tout de beaux jours devant elles.