Manneken Pis was a Rolling Stone: le ket de Bruxelles a enfilé son costume de rocker

Le 11 juillet prochain, les Stones embraseront le stade Roi Baudouin dans le cadre de leur tournée Sixty. 46 ans après leur dernier concert bruxellois, la Ville de Bruxelles a voulu célébrer ce retour en faisant endosser au Manneken-Pis, symbole de la capitale, un costume noir parsemé des fameuses "Hot Lips", symbole du groupe depuis des dizaines d'années. Le costume a été offert par le promoteur de concerts Greenhouse Talent, qui organise le show des pierres qui roulent à Bruxelles.

Le Manneken-Pis habillé aux couleurs des Stones sera visible entre 10h30 et 20h ce samedi 9 juillet et entre 10h et 20h le dimanche 10 juillet.

Selon Marieke De Baerdemaeker, conservatrice du Musée de la Ville de Bruxelles, le costume Rolling Stones est déjà la 1097e tenue que la ville possède dans sa collection. "Ces costumes sont en grande partie conservés avec nous dans le musée de la Grote Markt. De plus, il y en a environ 150 qui sont exposés en permanence, en rotation variable, dans la garde-robe de Manneken Pis. C'est un petit espace d'exposition dans la Eikstraat , près de la fontaine" a-t-elle confié à la VRT.

Esmeralda Ammoun est styliste, c'est elle qui a réalisé le costume. "C'est un jean noir et un t-shirt noir. Sur le jean, il y a quatre langues brodées. Sur le t-shirt, vous avez aussi la langue. Et puis le Manneken-Pis porte des petites baskets qui j'ai réussi à mettre à sa taille", détaille la styliste. Le costume est une commande spécifique, émanant du promoteur. "J'ai dû respecter les critères de base."

Un peu plus sexy

Esmeralda Ammoun a aussi du respecter un calendrier très serré. "La commande, je l'ai reçue vendredi, il y a une semaine. J'ai entamé le costume le lundi, réalisé les essayages le jeudi et livré ce vendredi. Le costume va bien, je trouve, au Manneken-Pis. J'ai juste un peu cintré le t-shirt pour qu'il soit plus sexy", sourit la styliste qui en est à son douzième costume pour le Petit Julien.

"Les principales difficultés quand on réalise un costume pour le Manneken-Pis, c'est qu'il a les pieds collés au sol, les mains fort proches du corps. Le patronage est assez complexe. Il faut jouer avec plein de petites pinces pour y arriver parce qu'on ne peut pas lui enfiler des vêtements véritablement. Les chaussures, c'est toujours un grand challenge."

Esmeralda Ammoun se dit honorée d'avoir participer à ce projet. Elle espère, comme beaucoup à la Ville de Bruxelles, que Mick Jagger et ses amis viendront admirer le costume pendant les trois jours qu'ils passeront dans la capitale.