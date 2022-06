Manneken-Pis rend hommage à Louis de Funès et Jean-Michel Folon

Le Manneken-Pis a reçu, samedi matin, un costume de gendarme de Saint-Tropez en hommage à la carrière de Louis de Funès. L’événement s’est déroulé en présence de l’acteur Pascal Duquenne.

Il y a 40 ans, sortait dans les salles de cinéma le dernier film de la série à succès "Le Gendarme et les Gendarmettes". Pour faire revivre aux Bruxellois ces moments marquants du 7e art, des personnages extraits des films joués par l’acteur français Louis de Funès ont déambulé dans la ville dès 09h00 du matin, depuis le Grand-Hospice et jusqu’à l’hôtel de ville, où a eu lieu la remise officielle du costume en présence de l’échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba (PS).

"C’est un beau lien entre Bruxelles et Saint-Tropez en ce jour où on n’est pas jaloux de sa météo", a-t-elle estimé. "Pour les 40 ans du film 'Les gendarmes et les gendarmettes', on a invité des policières bruxelloises à se joindre à nous."

Peut-être qu’un jour on aura droit à un film appelé "Le gendarme de Bruxelles".

Des gendarmes, mais aussi des bonnes sœurs ou encore un Fantomas se sont mêlés au cortège folklorique qui s’est déplacé jusqu’au Manneken-Pis après la cérémonie pour dévoiler le nouveau costume porté par le ketje de Bruxelles. "J’aime bien l’ambiance avec eux aujourd’hui", a remarqué Pascal Duquenne, qui s’était aussi habillé en gendarme de St-Tropez pour l’occasion. "Ce sont comme des amis. J’aime beaucoup les films aussi."

Une 2 CV avec deux gendarmes à son bord est venue se joindre à la foule devant la fontaine.