Manneken-Pis mis à nu : qui habille le ketje de Bruxelles ?

Actuellement, Manneken-Pis compte plus de 1120 costumes et est habillé 160 fois par an. "Il y a de plus en plus de nouveaux costumes qui rentrent dans la collection. Il y a de plus en plus de rhabillages. On aime que les costumes ressortent", insiste l’habilleur. Les organismes sont ainsi incités à demander que leur costume ressorte à une date anniversaire. Une vingtaine d’ambassades sont très fidèles à Manneken-Pis et demandent chaque année un rhabillage pour leur fête nationale. Reviennent aussi le pompier le 22 mars, ou saint Nicolas et père Noël en décembre. Vu son prénom, Nicolas Edelman confesse d’ailleurs un faible pour le costume du patron des écoliers. Celui du Diable Rouge, placé les jours de grands matchs, figure aussi parmi ses préférés, pour le symbole d’unité nationale.