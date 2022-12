Mammamia, c'est la comédie musicale belge qui enchante ! Des comédiens et des chanteurs de chez nous pour revisiter le répertoire d'ABBA et en français dans le texte s'il vous plaît, c'est unique en son genre. Forest National accueillera ce grand spectacle le 20 et le 21 janvier prochain. Frédéric Deborsu a assisté aux répétitions de ce spectacle haut en couleur et très prometteur.