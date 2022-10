Mannaert dithyrambique envers Simon Mignolet : "Un des meilleurs gardiens du monde"

Qui l’aurait cru ? Il reste deux matches de groupe à disputer et le Club Bruges est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League. Un énorme exploit que les Brugeois doivent notamment à un Simon Mignolet héroïque. Vincent Mannaert, manager général du club champion de Belgique, s’est d’ailleurs montré dithyrambique envers son gardien de but après une nouvelle performance 5 étoiles contre l’Atlético Madrid (0-0).

"À l’heure actuelle, Mignolet est un des meilleurs gardiens du monde", a d’emblée confié Mannaert au micro de notre journaliste Pascal Scimè. "La Belgique a Thibaut Courtois et Simon Mignolet, qui font partie des 5 meilleurs gardiens de la planète. Ce qu’il a montré durant les 4 premiers matches… c’est formidable. Avec ses performances et son attitude, il donne confiance aux jeunes joueurs. C’est plus qu’un excellent gardien, c’est quelqu’un qui est capable d’élever le niveau du groupe. Pour moi, il n’y a pas de discussion pour le Soulier d’or".