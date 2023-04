Manipuler votre cerveau avec des images subliminales ? La technique existe, mais est interdite

Pour le reste c’est la loi de la jungle qui règne. Dans les films ou les séries, il y en a partout. Dernièrement, dans la série Emily in Paris, l’actrice va faire un tour au McDo – pas vraiment très parisien. Mais au même moment, dans la réalité, McDo sort un menu " Emily in paris " avec sa McBaguette, le hamburger made in France. De la pub déguisée ! Les scénaristes s’en donnent à cœur joie, parfois au détriment de l’intrigue. Pour apparaître dans les films, les marques paient parfois très cher : Heineken a déboursé 42 millions d’euros pour que James bond boive sa bière ! C’est une campagne de pub qui sera vue par des millions de personnes, bien sûr.