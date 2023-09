Manifiesta du PTB : le parti demande une TVA à 0% sur l’alimentation

Le président du PTB a plaidé samedi pour l'établissement d'une TVA à 0% sur la nourriture. Il a reproché tant à la droite qu'à la gauche du gouvernement de ne rien avoir entrepris au cours des trente dernières années pour mettre un terme à l'exonération des plus-values sur action.

"Près de 15% d'augmentation en un an... C'est pas possible de payer de plus en plus cher pour les fruits, des pâtes, du riz, ou des légumes; comme on le fait en Belgique depuis quelques années", a justifié Raoul Hedebouw, lors de la nouvelle édition de ManiFiesta.

Ce rassemblement politique et festif du parti d'extrême gauche, était organisé sur le site de l'hippodrome 'Wellington' à Ostende. Au rangs des orateurs-témoins, figuraient notamment le président de la FGTB, Thierry Bodson, et la responsable de l'ACV-PULS, une section du syndicat chrétien flamand, Fatiha Dahmani.

Aux yeux du président du PTB, les prix de tous les aliments s'envolent alors que "les profits des multinationales de l'agrobusiness explosent". M. Hedebouw a reproché au gouvernement de ne pas bloquer les prix face à cette situation. D'après lui, une baisse de la TVA à 0% sur tous les produits alimentaires comme le lait, la viande, le pain ou les pâtes permettrait de gagner 5, 10, 15 euros chaque fois qu'on fait des courses.