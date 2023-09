Manifiesta du PTB : la parti demande une TVA à 0% sur l’alimentation

Le président du PTB a plaidé samedi pour l’établissement d’une TVA à 0% sur la nourriture. Il s’en est pris à la droite et à la gauche du gouvernement pour ne rien avoir entrepris au cours des trente dernières années pour mettre un terme à l’exonération des plus-values sur action.

"Près de 15% d’augmentation en un an… C’est pas possible de payer de plus en plus cher pour les fruits, des pâtes, du riz, ou des légumes", a justifié Raoul Hedebouw, lors de la nouvelle édition de ManiFiesta.

Ce rassemblement politique et festif du parti d’extrême gauche est organisé samedi et dimanche sur le site de l’hippodrome 'Wellington' à Ostende. Aux yeux du président du PTB, les prix de tous les aliments s’envolent alors que "les profits des multinationales de l’agrobusiness explosent".

Raoul Hedebouw a reproché au gouvernement de ne pas bloquer les prix face à cette situation. D’après lui, une baisse de la TVA à 0% sur tous les produits alimentaires comme le lait, la viande, le pain ou les pâtes permettrait de gagner 5, 10, 15 euros chaque fois qu’on fait des courses.