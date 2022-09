Manifester pour le pouvoir d'achat, c'est perdre encore plus d'argent ?

A part une ou deux personnes, tous les manifestants interrogés avaient fait le calcul et perdent entre 30 et 100 euros en manifestant, même si les syndicats paient une indemnité de grève à leurs affiliés : 30€ la journée, plus 10€ pour la nourriture.

Quant aux boutiques situées le long du parcours de la manifestation, le manque à gagner est bien là. Certain parle de perdre un quart du chiffre d'affaire sur leur journée.

Les bars et restaurants quant à eux tirent leur épingle du jeu car les manifestants se retrouvent et mangent et boivent avant de repartir dans leurs pénates !