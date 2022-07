Manifestations meurtrières anti-ONU en RDC : déploiement massif des forces de sécurité

Dans ce chef-lieu de la province du Nord-Kivu, des jeunes gens ont pris le relais lundi. Ils ont forcé les portails du quartier général de la mission et sa base logistique pillant et détruisant tout sur leur passage.

Le mouvement s'est poursuivi mardi en gagnant d'autres villes provinciales: Beni, Butembo, Nyamilima. Bilan: quinze morts dont trois membres de la Monusco et une soixantaine d'autres personnes ont été blessées, selon les sources officielles. Quatre autres jeunes participant à une manifestation contre la misson onusienne ont trouvé la mort par électrocution mercredi à Uvira (Sud-Kivu), selon des médis locaux.

Les manifestants répondaient à un appel des associations et des politiques notamment le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha), la jeunesse de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS, parti au pouvoir) ou encore au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui, de passage dans la région dix jours plus tôt, avait invité la Monusco à "plier les bagages" et partir après 22 ans de présence en RDC.

Après ces manifestations et l'annonce du lourd bilan humain, des voix se sont levées dans le pays et l'étranger pour condamner ces actes et appelé à l'apaisement dans le pays où la cote de popularité de la Monusco est a baisse.