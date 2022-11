Manifestations en Iran : Washington cherche à manipuler l’opinion publique, accuse l’ayatollah Khamenei

Il a fait cette déclaration devant un groupe d’écoliers, invité à l’occasion de l’anniversaire du début de la prise d’otages de l’ambassade américaine à Téhéran le 4 novembre 1979.

"Leur plan, leur objectif, c’est d’obtenir que le peuple iranien les suive et que l’opinion du peuple iranien devienne identique à l’opinion des dirigeants britanniques et américains", a ajouté Ali Khamenei.

Ce sont nos propres enfants et nous n’avons aucune dispute avec eux

Le mouvement de contestation a gagné ces dernières semaines plusieurs écoles à travers le pays et, selon des vidéos partagées en ligne, des écoliers ont crié des slogans hostiles au pouvoir et des écolières ont enlevé leur voile en signe de protestation.

"La présence de quelques adolescents et jeunes (dans les rues), c’est l’apparence des choses. Ce sont nos propres enfants et nous n’avons aucune dispute avec eux. Ils ont participé (aux manifestations) en raison d’une certaine excitation et d’émotions et d’un manque de compréhension de ce qui se passe. Ceux qui comptent, ce sont les principaux metteurs en scène de (ces incidents) qui agissent derrière avec un plan", a-t-il dit.