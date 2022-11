Manifestations en Iran : une délégation du Guide suprême Khamenei au Balouchistan pour "résoudre les problèmes"

Une délégation dépêchée par Ali Khamenei s’est rendue dans la province du Sistan-Baloutchistan pour "exprimer le chagrin et la tristesse" du guide suprême après les incidents qui ont fait des dizaines de morts depuis le 30 septembre.

Arrivé samedi soir à Zahedan, la capitale de cette province défavorisée et peuplée d’une importante minorité sunnite, son représentant Mohammad-Javad Haj Ali Akbari a déclaré dimanche : "Nous sommes venus pour vous faire part du chagrin et de la tristesse qu’éprouve le Guide suprême concernant les incidents qui se sont produits. Nous sommes ici pour partager avec les habitants la douleur causée par ces incidents et rendre compte des mesures décidées (par le guide) afin de résoudre les problèmes."

Il a fait état d’un "plan spécial du Guide suprême" qui, a-t-il souligné, "offrira du bien et de la bénédiction" pour la population.