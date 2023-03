Manifestations en Iran : un expert de l'ONU évoque des crimes contre l'humanité

Le Rapporteur spécial de l'ONU sur l'Iran a dénoncé lundi de possibles "crimes contre l'humanité" dans ce pays, en particulier après la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée pour infraction au code vestimentaire. Les violations des droits humains en Iran sont "les plus graves" que le pays ait connues au cours de ces quatre dernières décennies, a assuré Javaid Rehman, présentant un nouveau rapport devant le Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'ONU à Genève.

"L'ampleur et la gravité des violations commises par les autorités iraniennes, en particulier depuis la mort de Mahsa Amini, laissent présager que des crimes internationaux ont été commis, notamment les crimes contre l'humanité que sont le meurtre, l'emprisonnement, les disparitions forcées, la torture, le viol et la violence sexuelle, et la persécution", a-t-il ajouté.