Manifestations en Iran : quatre Iraniens condamnés à la prison pour avoir incité à la grève

"Un accusé a été condamné à dix ans de prison, un autre à cinq ans pour avoir également formé un groupe dans le but de troubler la sécurité et deux autres à un an de prison et à payer des dommages pour avoir brisé les vitres des camions", a-t-il ajouté, cité par l’organe de la justice Mizan Online. "Aucun des prévenus n’est chauffeur et ils n’ont aucun rapport avec le secteur du transport", a-t-il affirmé.

Les quatre Iraniens, dont l’identité n’a pas été précisée, peuvent faire appel.

Selon l’agence de presse Ilna, proche des milieux ouvriers, M. Ghahramani avait fait état de l’échec des "appels à la grève des chauffeurs des camions" lancés par des "éléments hostiles à la République islamique d’Iran".

Ces deniers mois, les militants ont appelé à plusieurs reprises à la grève. Les responsables iraniens qualifient généralement les protestations d'"émeutes" encouragées par des pays et organisations hostiles. Quatre Iraniens ont été exécutés pour des attaques contre les forces de sécurité durant les manifestations.