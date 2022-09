Manifestations en Iran : pourquoi la mort de Mahsa Amini suscite un mouvement de protestation ?

Cela fait deux semaines que des manifestations ont lieu chaque soir en Iran, manifestations très fortement réprimées par le pouvoir iranien, et qui ont déjà fait de nombreuses victimes et des milliers d’arrestations. Ces mouvements de protestation ont démarré à l’annonce de la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre dernier. La jeune femme kurde de 22 ans avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs.