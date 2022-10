Manifestations en Iran : les juges priés de ne pas prononcer "de peines faibles" pour les "principaux éléments" des manifestations

"Dans le même temps, une certaine clémence devrait être envisagée pour les personnes faisant partie des éléments les moins coupables", a-t-il ajouté, selon Mizan Online.

Si elles font preuve de bonne conduite […] elles pourront également bénéficier de clémence

"Ces personnes seront libérées jusqu’à la tenue du tribunal", a-t-il noté, soulignant que si, en attendant leur procès "elles regrettent ce qu’elles ont fait, apprennent leur leçon et le prouvent dans leurs actes, leurs peines seront prononcées avec clémence."

"Après le verdict et la condamnation, si elles font preuve de bonne conduite et qu’il est garanti qu’elles ne commettront plus le crime, elles pourront également bénéficier de clémence."

L’Autorité judiciaire a fait état mercredi de l’inculpation de plus de 100 personnes liées aux "récentes émeutes" dans la capitale Téhéran et la province de Hormozgan dans le sud.

Gholamhossein Mohseni Ejei a également fait écho aux propos tenus mercredi par le guide suprême, l’Ayatollah Ali Khamenei, faisant référence à l’implication d'"ennemis" dans les manifestations.

"Sans aucun doute, de tels événements, dans lesquels les mains des ennemis […] sont visibles, ne devraient pas nous empêcher d’avancer et de progresser dans différents secteurs", a poursuivi le chef du pouvoir judiciaire.