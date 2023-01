Manifestations en Iran : les États-Unis condamnent, à leur tour, fermement les exécutions en Iran

Les Etats-Unis ont fermement dénoncé samedi les exécutions de deux hommes, condamnés à mort dans le cadre des manifestations en Iran.

"Nous condamnons dans les termes les plus forts le simulacre de procès et l’exécution en Iran de Mohammad Mehdi Karami et Mohammad Hosseini", a tweeté le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price.