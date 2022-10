Manifestations en Iran : le pays sanctionne des personnes et entités aux USA, dont la CIA

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé lundi des sanctions visant des personnes et des entités aux États-Unis, dont la CIA, pour avoir encouragé "la violence et les troubles" en Iran sur fond de protestations ayant suivi la mort de Mahsa Amini.

Ces sanctions s'appliquent à "dix personnes et à quatre entités pour avoir mené des activités contre les droits de l'homme, s'être ingérées dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran, avoir encouragé la violence et les troubles en Iran et incité à des actes terroristes", selon le ministère iranien.