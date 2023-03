Manifestations en Iran : le guide suprême gracie quelque 80.000 détenus

Les détracteurs du régime estiment que ces mesures de clémence sont une façon pour le pouvoir en place de calmer les contestataires après la répression féroce des manifestations provoquées par la mort en septembre dernier de Mahsa Amini, une étudiante de 22 ans, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour "port de vêtements inappropriés".

Les militants des droits de l’homme soulignent également qu’une grâce nécessite une mise en accusation et que les détenus doivent donc s’auto-incriminer pour être libérés. Les manifestations qui durent depuis des mois ont provoqué la plus grave crise en Iran depuis des décennies, avec la mort de plus de 500 manifestants.