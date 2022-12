Manifestations en Iran – L’Iran sanctionne le MI5, des militaires britanniques et des personnalités allemandes

La liste des sanctions iraniennes vise notamment Ken McCallum, directeur général de l’agence d’espionnage le MI5 et le chef d’état-major de la défense, l’amiral Sir Tony Radakin.

Plusieurs personnalités politiques et entreprises allemandes sont également visées. Il s’agit notamment d’Annegret Kramp-Karrenbauer, ancienne chef du parti de l’Union chrétienne-démocrate allemande et de Claudia Roth, commissaire du gouvernement fédéral à la culture et aux médias.

Sont également visés le magazine satirique français Charlie Hebdo et le département persan de Radio Free Europe.

Les personnes sanctionnées ne pourront pas entrer en Iran et leurs avoirs seront gelés.

Le mois dernier, la Grande-Bretagne et l’UE ont étendu les sanctions contre les responsables et les organisations iraniennes suite à la répression des manifestations en Iran.

Vendredi, le Royaume-Uni avait annoncé de nouvelles sanctions après que l’Iran a procédé à sa première exécution annoncée liée aux manifestations.