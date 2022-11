Manifestations en Iran : l’Iran rejette "totalement" la résolution de l’ONU sur une enquête internationale

Selon le ministère, "les autorités allemandes et les gouvernements qui se sont joints à elles […] ont proféré des allégations fausses et provocatrices sur la violation des droits de l’homme, des droits des femmes et des droits des enfants en Iran, que l’Iran a démenties". "Cette résolution s’est faite sous la pression de certains lobbies politiques et s’appuie sur de fausses informations propagées par des médias anti-iraniens", ajoute-t-il.

Réunis en urgence à l’initiative de l’Allemagne et de l’Islande, les 47 Etats membres de la plus haute instance onusienne en matière de droits humains ont décidé lors d’un vote de nommer une équipe d’enquêteurs de haut niveau pour faire la lumière sur toutes les violations des droits humains liées à la répression des manifestations qui secouent l’Iran depuis deux mois.

Pendant les débats, le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, dont la demande de visite en Iran est restée jusqu’à présent lettre morte, a appelé Téhéran à "cesser" son "usage inutile et disproportionné de la force". "C’est une erreur stratégique de l’Allemagne et de certains pays occidentaux et le temps montrera que cet aveuglement sera préjudiciable à leurs intérêts", ajoute le communiqué.

Cette vague de contestation est née à la suite de la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir mal porté le voile islamique.