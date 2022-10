Manifestations en Iran : des sanctions annoncées contre des entités et individus britanniques

"Leurs actions ont entraîné des émeutes, des violences et des actes terroristes contre la nation iranienne", a affirmé le ministère. Les organisations et individus ont été "inscrits sur la liste noire pour leurs actions délibérées de soutien au terrorisme et aux groupes terroristes, d’incitation au terrorisme, de propagation de la violence et de la haine et de violation des droits de l’Homme", selon la même source.

BBC Persian et Iran International, deux chaînes en langue persane basées au Royaume-Uni et considérées comme "hostiles" par l’Iran, ont également été classées sur la liste noire. Parmi les neuf individus sanctionnés figurent des membres du Parlement dont Thomas Tugendhat, d’après le ministère.

Les sanctions comprennent une interdiction de visa et la "saisie de leurs biens et avoirs" en Iran, a-t-il ajouté.