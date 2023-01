Manifestations en Iran : des pays de l’UE convoquent les ambassadeurs d’Iran pour dénoncer les exécutions

Le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas ont annoncé qu’ils allaient convoquer les ambassadeurs d’Iran en réaction à l’exécution de deux hommes en lien avec les manifestations déclenchées par le décès de Mahsa Amini, évoquant aussi la préparation de nouvelles sanctions de l’UE.

"Comme d’autres États européens, nous allons convoquer l’ambassadeur d’Iran", a tweeté dimanche la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, se disant "horrifiée" par les exécutions.

Elle a ajouté que de "nouvelles sanctions de l’UE (étaient) envisagées", sans plus de précisions. "Nous convoquons l’ambassadeur iranien à une réunion au ministère des Affaires étrangères afin de lui envoyer le signal le plus fort possible et imaginable, à savoir que les abus commis à l’encontre de son peuple suscitent notre indignation", a aussi déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, à l’agence de presse locale Ritzau.

Le ministère danois a précisé à l’AFP que la réunion aurait lieu lundi. Les Pays-Bas avaient annoncé cette démarche dès samedi. "Je vais convoquer l’ambassadeur iranien pour souligner notre grave préoccupation et j’appelle les Etats membres de l’UE à faire de même", avait tweeté le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra.

"Un quatrième paquet de sanctions contre l’Iran est en préparation pour le prochain Conseil des Affaires étrangères de l’UE" prévu le 23 janvier, avait-il ajouté, soulignant le "besoin d’une réponse encore plus forte de l’UE".