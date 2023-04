La majorité des décès recensés par l'ONG - 134 - ont été enregistrés dans la province du Sistan-Balouchistan, région pauvre du Sud-Est où vit la minorité baloutche adhérant majoritairement à l'islam sunnite et non au chiisme dominant en Iran et où cette minorité a organisé régulièrement des manifestations. Au moins 69 décès ont été recensés à Téhéran, 57 dans la province du Kurdistan et 56 dans celle d'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), deux provinces où vit notamment la minorité kurde, ajoute l'ONG.