Manifestations en Iran : au moins 30 journalistes toujours détenus en Iran en lien avec les manifestations

Le journaliste sportif Ehsan Pirbornash doit purger 10 ans de prison sur une condamnation totale de 18 ans, a par ailleurs annoncé mercredi le quotidien Hammihan.

Fin octobre, plus de 300 journalistes et photojournalistes iraniens avaient critiqué dans une lettre ouverte les autorités pour avoir "arrêté (leurs) confrères et pour les avoir privés de leurs droits" notamment l'"accès à leurs avocats".

Selon les autorités, des centaines de personnes, parmi lesquelles des membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation par la police des moeurs pour violation présumée du code vestimentaire pour les femmes.