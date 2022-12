Manifestations en Iran : arrestation d'une célèbre actrice iranienne

La célèbre actrice iranienne et ardente militante des droits des femmes, Taraneh Alidoosti, a été arrêtée samedi en Iran, sur fond du mouvement de contestation entré dans son quatrième mois, a annoncé un média local.

Connue pour avoir joué dans de multiples films du cinéaste Asghar Farhadi, Taraneh Alidoosti avait apporté à plusieurs reprises son soutien sur Instagram aux manifestations, déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs.

Celle-ci lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant le port du voile aux femmes en public. "Taraneh Alidoosti a été arrêtée en raison de ses actions récentes en publiant de fausses informations et contenus, et pour incitation au chaos", a annoncé l'agence Tasnim, sans préciser le lieu de l'interpellation.

L'actrice de 38 ans avait notamment dénoncé le 8 décembre les autorités pour avoir procédé à la pendaison de Mohsen Shekari, exécuté après avoir été accusé de "guerre contre Dieu". "Toute organisation internationale qui regarde ce bain de sang sans réagir représente une honte pour l'humanité", avait-elle écrit sur sa page Instagram.

En novembre, elle avait promis de rester dans son pays, de "payer le prix" qu'il faudra pour défendre ses droits et d'arrêter de travailler pour soutenir les familles des personnes tuées ou arrêtées lors des manifestations.

Le rôle le plus célèbre de Taraneh Alidoosti est celui qu'elle a interprété dans le film d'Asghar Farhadi "Le client", Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017. Figure du cinéma iranien depuis son adolescence, elle a aussi joué dans le film de Saeed Roustayi "Leïla et ses frères", présenté cette année au Festival de Cannes.

Plusieurs personnalités du cinéma iranien ont été inquiétées ou arrêtées par les autorités avant même l'actuelle vague de contestation, comme les réalisateurs Mohammad Rasoulof et Jafar Panahi, toujours en détention. Et depuis la mi-septembre, des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés et plus de 2.000 personnes inculpées en lien avec les manifestations, selon les autorités judiciaires. Au total, deux hommes de 23 ont été pendus en lien avec les troubles.