Manifestations dans le centre de Liège : 2000 personnes protestent contre le permis de Liège Airport et Alibaba

Aux alentours de deux mille personnes participent actuellement à plusieurs manifestations à Liège. Officiellement, il s’agit de manifestations de soutien au recours introduit par un collectif citoyen contre l’octroi d’un permis d’environnement renouvelé à Liège Airport. Mais la mobilisation est sans doute plus large.

Dans le rassemblement qui part du palais des Princes-Evêques, les riverains qui se plaignent des vols de nuit côtoient les gens soucieux de la qualité de l’air, et préoccupés par le trafic des camions qui vont livrer les colis, une fois déchargés des avions. On y retrouve également des militants pour le climat et des altermondialistes qui contestent le modèle économique du développement que poursuivent les autorités régionales.